Biographie

Gérard Manset a toujours essayé continuellement de briser le cadre fixé par la musique pour incorporer et dessiner un univers mystique qui lui est propre, pour dépeindre une philosophie de l’existence, afin de donner à son œuvre artistique une véritable réflexion. Le multi-instrumentaliste est tellement en marge du reste de la chanson française qu’une légende se forme autour de lui. Celle d’un musicien reclus dans son studio, un alchimiste musical en autarcie totale entre amplis, synthés ou instruments en tout genre, capable de s’enfermer pendant des jours afin d’obtenir le son qu’il souhaite, à la limite de l’autisme.Né en 1945 en région parisienne, à Saint-Cloud, Gérard Manset est un auteur, compositeur et interprète qui se livre aussi à l’exercice de la peinture et de l’écriture. L’année 1968 signe l’arrivé de Manset dans le paysage musical de l’hexagone. Entre rock psychédélique, textes improbables et pesants, il se démarque de ses pairs français de la même époque et semble avoir quelques années d’avance. En 1975 sort le tube Il voyage en solitaire, titre pris dans l’album Manset, et suite à cela l’artiste ne se limite pas à un style en particulier puisqu’il n’hésite pas à aller du hard rock à la musique orientale (Le Royaume de Siam, 1979). Plus qu’un simple contenu musical, ses œuvres sont imprégnées de réflexions, de thèmes et d’images. © AR/Qobuz