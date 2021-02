Biographie

Mansfield Tya est un duo féminin de pop folk originaire de Nantes. En quatre albums, dont NYX et Corpo Inferno, en 2011 et 2015, il s'est imposé comme l'artisan d'une musique romantique, déstructurée et dépouillée du meilleur effet, s'appuyant sur des motifs courts et répétitifs exécutés tantôt au piano, par des cordes ou des boucles électroniques. En 2016, le groupe complète sa discographie avec La Main Gauche, un ensemble de remixes de Corpo Inferno. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2016