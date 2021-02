Biographie

Manu Chao contribue à lancer le mouvement alternatif de musique latino dans les années 80 -- bien qu'à l'époque, il ne porte pas encore ce nom -- et son travail par la suite ouvre une voie interculturelle dans les styles et les frontières géographiques. Le groupe de Chao, la Mano Negra, polyglotte et assurément multiculturel fortement influencé par le punk rock des Clash, est adulé en Europe et en Amérique Latine. Par la suite, il forme Radio Bemba Sound System mais démarre une carrière en solo en 1998 avec Clandestino. Suivent Proxima Estacion: Esperanza (2001), le disque live de Radio Bemba Sound System (2002), le livre-CD en français Sibérie m'était contée, et La Radiolina (2007). © Chris Nickson /TiVo