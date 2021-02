Biographie

Originaire de Québec, Manu Militari mène depuis 2002 une carrière de rappeur solo à Montréal. Après avoir fait partie du groupe Rime Organisé, il a créé cinq albums en studio, dont Voix de fait, qui le rend célèbre en 2006. Au cours des 15 dernières années, il s’est distingué avec ses textes sombres, percutants et engagés, abordant souvent le conflit, la guerre et leurs conséquences (Crime d’honneur, Marée humaine, Océan). Nourri par le street rap, par le travail des pionniers québécois Sans Pression et Yvon Krevé ainsi que par ses nombreux séjours en Égypte, Manu prône un rap unificateur qui dénonce les injustices sociales et n’hésite pas à alimenter la controverse. Il a reçu deux Félix de l’album hip-hop de l’année, en 2010 et en 2013.