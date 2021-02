Biographie

Manuel Rosenthal est un compositeur et chef d'orchestre français, né à Paris le 18 juin 1904 et mort dans la même ville le 5 juin 2003.Très doué, sa mère lui offre un violon à 9 ans. À la mort de son père, il a 14 ans et, pour subvenir au besoins de sa famille, il joue dans les orchestres de cinéma.Il entre au Conservatoire de Paris en 1918 et entreprend des études de contrepoint et de fugue avec Jean Hure.Il rencontre Maurice Ravel en 1925 (cette rencontre sera déterminante pour la suite de sa carrière en tant que compositeur), devient son élève, entreprend avec lui la composition et alimente de ses témoignages plusieurs biographies de l'auteur du Boléro. Dans les années 1920, il joue dans les orchestres Lamoureux et Pasdeloup et y débute comme chef d'orchestre en 1928.De 1934 à 1939, il est adjoint du chef d'orchestre Désiré Inghelbrecht qui dirige alors l'orchestre national de la Radiodiffusion française.Pendant l'Occupation il est résistant. Il est fait prisonnier.De 1944 à 1947, il est chef permanent et directeur musical de l'Orchestre national. Il démissionne de ce poste en 1947.De 1948 à 1951, il est chef permanent de l'orchestre symphonique de Seattle. dans le même temps il entreprend de nombreuses tournées dans le monde et joue les répertoires de: Stravinsky - Bartok - Schöenberg - Milhaud - Richard Strauss- Poulenc- Ravel - Debussy. Il dirige dans les plus grandes salles de spectacles, Metropolitan Opera de New-York, Opéra comique de Paris.De 1962 à 1974, il est professeur de direction d'orchestre au Conservatoire de Paris.De 1964 à 1967, il est permanent et directeur de l'Orchestre philharmonique de Liège.Il est de nombreuses fois récompensé et est fait commandeur de la Légion d'honneur.Il meurt à Paris le 6 juin 2003, quelques jours avant ses 99 ans.