Biographie

Née aux Etats-Unis, Mapei a ensuite vécu entre ce pays et la Suède d'où est originaire son beau-père. C'est finalement en Scandinavie qu'elle fait ses débuts musicaux avec l'EP The Cocoa Butter Diaries en 2009. Après une tentative d'album avortée avec Justice et un featuring avec Major Lazer, Mapei s'éloigne un temps de la musique pour voyager. Son retour en 2013 ne passe pas inaperçu puisque sa chanson « Don't Wait » est remarquée en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. La titre « Change » annonce en 2014 l'album Hey Hey. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015