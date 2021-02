Biographie

Compositeur et chanteur, Marc Almond est associé à l'avènement de la pop synthétique et de la new-wave grâce au titre « Tainted Love », repris avec David Ball, son alter-ego de Soft Cell, de 1982 à 1987. Pourtant, Almond n'est pas seulement le chanteur d'un seul tube à l'attitude glamour : ouvertement homosexuel, il est un artiste complexe, auteur d'une discographie impressionnante avec Soft Cell, Marc & the Mambas ( deux albums en 1982-1983) puis en solo dès 1984 avec les albums Vermin in Ermine (1984), Stories of Johnny (1985), Mother Fist & Her Five Daughters (1987), puis The Stars We Are (1988), comprenant un duo classé numéro un avec le vétéran de la pop Gene Pitney et un autre avec Nico, l'éphémère chanteuse du Velvet Underground, qui décède peu après. Inspirée par l'univers du cabaret, son oeuvre s'étend à un album de reprises de Jacques Brel en 1989 (Jacques) et les suivants Enchanted sous un visuel signé Pierre & Gilles (1990) et l'orchestral et électronique Tenement Symphony (1991). De passage chez le label Virgin, Marc Almond revient en 1996 avec l'album Fantastic Star, puis crée sa propre maison de production Thirsty Ear sous laquelle sortent Absinthe: The French Album (1996), Slut (1998) et Open All Night (1999), où figure un duo avec Siouxsie, la chanteuse de Siouxsie & the Banshees. Un accident de moto survenu en 2004 interrompt sa carrière et le plonge dans un coma pendant plusieurs semaines. Le chanteur crooner anglais retrouve les studios avec les albums de reprises du répertoire pop dans Stardom Road (2007) et Orpheus in Exile: The Songs of Vadim Kozin (2009). En 2011, il compose lui-même les chansons de l'album Variété. Par la suite, Marc Almond multiplie les expériences musicales sur Feasting with Panthers (2011), The Dancing Marquis (2014), The Velvet Trail (2015) et Shadows and Reflections (2017). En 2018, le chanteur élevé au rang d'Officier de l'Empire britannique (OBE), pour ses services rendus à la culture, collabore avec Jools Holland et son groupe, The Rhythm & Blues Orchestra, pour l'album A Lovely Life to Live, auquel succède Chaos and a Dancing Star (2020)., avec la flûte de Ian Anderson (Jethro Tull). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020