Biographie

Marc-André Pépin est un compositeur et pianiste. En 2008, il a produit un premier CD intitulé Chansons sans paroles contenant douze compositions originales. Cet album a été diffusé dans plusieurs radios tant au Canada qu’à l’étranger. À la fin de 2010, il lance un deuxième album intitulé Rendez-vous. Cet album lui vaudra une mise en nomination au gala de l’ADISQ 2011 dans la catégorie Album instrumental de l’année. À l’automne 2013, il a sorti son troisième album intitulé Ciels variables. Membre du collectif américain « Enlightened Piano Radio » depuis 2014, il a eu le privilège de participer en octobre 2015 au concert « Enlightened Piano Radio Awards Ceremony and Concert » à Carnegie Hall.À la fin de 2017, il enregistre un nouvel album de piano intitulé Tempus fugit, qui s’est mérité une nomination dans la catégorie « Album instrumental de l’année » au gala de l’ADISQ 2018. En novembre 2018, un album de Noël intitulé Saintes nuits est lancé. Il contient seize variations pour piano de la célèbre mélodie de Franz X. Gruber composée en 1818.Ses influences proviennent d’abord de la musique classique et vont de Bach à Schoenberg. Beaucoup d’influences viennent aussi de ses compositeurs contemporains préférés: André Gagnon, Michel Legrand, Ennio Morricone, Ludovico Einaudi.