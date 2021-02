Biographie

Star de la salsa des années 1990-2000, Marc Anthony est aussi le symbole de la fusion entre les musiques nord et sud-américaines. Parmi les artistes ayant franchi la frontière entre chanson hispanique et chanson anglophone, le musicien porto-ricain est sans doute l'un des plus illustres, bien que son passage réussi se soit parfois fait au prix d'un certain affadissement. Star aux Etats-Unis et dans le monde hispanophone, Marc Anthony sort l'album 3.0 en juillet 2013 (janvier 2014 pour la France). © ©Copyright Music Story Nikita Malliarakis 2015