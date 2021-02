Biographie

Non, Marc Antoine n'est pas le cousin francophone de Mark Anthony. Ce jeune québéco-haïtien à la voix d'or, révélation de 2008 avec son album Comme Il Se Doit , se veut un artiste aussi grand public qu'engagé, capable de jongler avec le répertoire de la chanson sentimentale comme d'évoquer à sa manière le patrimoine et l'histoire d'Haïti. Le crooner du R&B revient en 2010 avec l'album Notre Histoire et le titre emblématique « Qui tu aimes » . © ©Copyright Music Story Nikita Malliarakis 2015