Biographie

Marc Drouin a d’abord reçu une formation de comédien avant de percer en musique. Il a su combiner ses deux passions en enchaînant les comédies musicales au même rythme que les albums au cours des années 80. À ce titre, on lui doit Pied de Poule, dont le spectacle et l’album en découlant ont connu un succès foudroyant en 1982. Deux ans plus tard, Marc Drouin lancera un album éponyme en compagnie de ses choristes de prédilection, Les échalotes. En 1987, il remonte sur les planches avec son spectacle Vis ta vinaigrette, inspiré de son album du même nom sorti l’année précédente. Après un passage à la télé à la barre de l’émission Images de Marc en 1991, il reviendra à ses premières amours: les productions théâtrales.