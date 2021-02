Biographie

Tout d'abord humoriste et imitateur, Marc Dupré s'est converti à la musique avec un succès retentissant dès la parution de Refaire le monde (2005), un premier album plutôt folk pop. Il empruntera par la suite une voie plus pop sur Entre deux mondes (2010), un album pop rock qui n'est pas sans rappeler les récents succès de Coldplay, voire d’Imagine Dragons. Abonné aux bons coups, il verra son ascension se poursuivre au fil des années et des parutions. Ainsi l'auteur-compositeur-interprète, producteur en vogue et dénicheur de talents qui a du flair (si on se fie à sa feuille de route comme juge à La Voix) verra-t-il son sixième album, La vie qu’il nous reste, certifié or au cours de l'été 2019, deux ans après sa parution.