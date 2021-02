Biographie

Contrebassiste dans la dernière formation de Bill Evans, Marc Johnson (né en 1953) est révélé par l'ensemble Bass Desires monté avec John Scofield et Bill Frisell pour l'album homonyme sorti en 1985. Accompagnateur de Lyle Mays, Woody Herman, Stan Getz et John Abercrombie, il forme Right Brain Patrol en 1993 et signe une dizaine d'albums en leader pour EmArcy, Verve, JMT et ECM dont Swept Away avec sa femme, la chanteuse Eliane Elias, en 2012. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015