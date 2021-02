Biographie

Né à Longjumeau en 1962, l'auteur-compositeur-interprète et comédien français Marc Lavoine évite rapidement les chausse-trappes d'une carrière de crooner au physique avantageux et à la voix chaude, calibré pour le Top 50 avec les tubes "Pour une biguine avec toi", "Elle a les yeux revolver" ou "Le Parking des anges", pour se consacrer à des travaux évoluant entre l'intime et l'observation du monde, et ce au fil d'une discographie riche d'une douzaine d'albums lorsque paraît Je reviens à toi en 2018. © TiVo