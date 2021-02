Biographie

Le compositeur allemand Marc Streitenfeld est d'abord assistant du grand Hans Zimmer à partir de 1995. A ce titre il collabore à des productions comme Rangoon (1995), Le Pacificateur (1997), ou La Ligne Rouge (1998). Sa rencontre avec Ridley Scott en 2000 pour Gladiator s'avère déterminante. En effet, tout en maintenant sa collaboration avec Hans Zimmer, Marc Streitenfeld prend de plus en plus d'importance sur les films de Ridley Scott. Hannibal (2001), La Chute du Faucon Noir (2002), et Kingdom of Heaven (2005) permettent aux deux hommes d'approfondir leur complicité. Marc Streitenfeld se retrouve aux commandes des partitions musicales des films de Ridley Scott à partir de Une Grande Année en 2006. S'enchaînent alors American Gangster (2007), Mensonges d'Etat (2008), Robin des Bois (2010), et le chef d'oeuvre spatialo-mystique Prometheus en 2012. En 2015, Marc Streitenfeld se voit confier la musique du remake de Poltergeist. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015