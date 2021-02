Biographie

Accordéoniste de jazz né en 1956, l'Alsacien Marcel Loeffler pratique le piano à bretelles depuis l'âge de cinq ans. Atteint d'une maladie génétique qui le prive de la vue, il poursuit néanmoins dans la voie musicale et enregistre son premier album Sweet Chorus en 1984. Accompagné de son groupe, Marcel Loeffler tourne intensément et fait quelques arrêts en studio pour enregistrer les albums Vago et Sessions (1996) puis Note Manouche (1999) avec le fidèle guitariste Mandino Reinhardt. Après Source Manouche (2005) et un hommage à Gus Viseur (2010) sort le plus personnel Images en 2012. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015