Biographie

Marcos Valle fait partie des grands noms de la bossa nova et de la pop brésilienne. Le natif de Rio de Janeiro débute en 1963, et rencontre le succès international avec le classique « Samba de Verão » en 1964. Devenue « So Nice (Summer Samba) » dans sa version anglophone, cette chanson fait l'objet de multiples reprises. Marcos Valle sort ensuite des albums marqués par un mélange de musique brésilienne, rock, soul,, et jazz. Samba '68'(1968), Garra (1971), et Previsão do Tempo (1973) témoignent de cette période. Après un exil aux Etats-Unis durant la dictature militaire qui sévit au Brésil, Marcos Valle revient au pays fin 1980. Sa seconde partie de carrière est moins flamboyante jusqu'en 2010 où Marcos Valle sort un nouveau chef d'oeuvre avec Estática © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015