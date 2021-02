Biographie

Chanteur et guitariste né à Greenville (Caroline du Sud) le 11 mars 1996, Marcus King s'est révélé l'une des sensations blues des années 2010 avec les albums du groupe portant son nom, le Marcus King Band. Successivement, Soul Insight (2015), Marcus King Band (2016) et Carolina Confessions (2018), portés par la voix chaude et la technique du leader et sa solide formation aux accents soul, rock et jazz, recueillent l'approbation de la critique et du public. Lui-même fils d'un guitariste de blues, Marcus King commence à se produire à l'adolescence avant de s'entourer de ses musiciens pour jouer en première partie de Gov't Mule, dont le meneur, Warren Haynes, use de sa notoriété pour faire signer le Marcus King Band sur le label Fantasy. Après trois albums en groupe, Marcus King ressent le besoin de s'exprimer en son nom et fait appel au spécialiste Dan Auerbach (The Black Keys), pour produire son premier album solo El Dorado, qui voit le jour en janvier 2020. Enregistré à Nashville, celui-ci bénéficie de l'apport de la crème des musiciens de studio locaux. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019