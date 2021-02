Biographie

Chef allemand né en Pologne, Marek Janowski est un chef d'orchestre dans la plus grande tradition allemande. Maestro sur les oeuvres symphoniques, Marek Janowski reste divisé entre les monuments symphoniques germains et l'attrait pour l'Opéra ; sur une carrière partagée entre l'Allemagne, Monte Carlo, Paris et Liverpool, mais aussi le Metropolitan Opera de New York. Sa plus belle collaboration reste celle avec l'Orchestre de Suisse Romande. Ses interprétations de Strauss, mais aussi Brukner et Wagner font aujourd'hui référence. Sa passion pour les compositeurs français du siècle dernier offre d'excellentes versions du Carnaval des animaux de Camille Saint Saens mais aussi de D'Indy : Jour d'été à la montagne & Symphonie sur un chant montagnard, 'Cévenole'. © ©Copyright Music Story Frédéric Neff 2015