Biographie

Née à Osaka en 1967, la pianiste Mari Kodama grandit à Paris, où elle étudie le piano au conservatoire national avec les professeures Germaine Mounier et Geneviève Joy-Dutilleux. Soeur aînée de Momo Kadama, elle enregistre plusieurs oeuvres avec elle, notamment le Carnaval des animaux de Saint-Saëns, le Concerto pour deux pianos de Bohuslav Martinu dirigé par Lawrence Foster (2017) et les Suites de ballets de Tchaïkovski. Avec son mari Kent Nagano, Mari Kodama enregistre entre autres les Concertos pour piano n° 1 et n° 3 de Prokofiev avec l'Orchestre Philharmonia (1991) et les six Concertos pour piano de Beethoven (incluant l'opus WoO4 dit n° 0) avec l'Orchestre symphonique allemand de Berlin (2006). Spécialiste du répertoire de Beethoven, la soliste enregistre entre 2003 et 2013 l'intégrale des sonates pour piano après en avoir donné une interprétation en public pendant trois saisons, à Los Angeles et à Pasadena. En 2019 sont publiées les intégrales de ces sonates par le label PentaTone et des concertos de Beethoven par Berlin Classics. L'année suivante, le récital Kaleidoscope présente des transcriptions de Beethoven. La pianiste est à l'origine de la fondation des festivals de musique de chambre à San Francisco, Sapporo et Gmunden. En outre, Mari Kodama présente chaque année à Forest Hills (New York), l'événement Musicaldays, avec Kent Nagano. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020