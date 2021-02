Biographie

Maria Rita, la fille de Elis Regina et de César Camargo Mariano, a commencé à chanter professionnellement à l'âge de 24 ans. Son premier album, Maria Rita, publié sur le marché national à la fin de l’année 2003 et à l'échelle internationale en 2004, a généré deux énormes hits, "A Festa" et "Cara Valente." Parmi les récompenses remportées par Rita en 2004, on peut citer les Latin Grammys latine pour le meilleur nouvel artiste et le meilleur album MPB. Le second album de Rita, Segundo (2005), a été encore plus populaire que son premier (vendu à plus de 700 000 exemplaires au Brésil uniquement). Un DVD live, Segundo ao Vivo, a suivi en 2006. Le troisième album de Rita, Samba Meu (2007), a marqué un changement de style : il s’agit d’un recueil de sambas acoustiques. © Jason Birchmeier /TiVo