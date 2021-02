Biographie

Artiste féminine la plus populaire des années 1990, Mariah Carey a atteint le statut de superstar grâce à son incroyable voix de cinq octaves. Talent élastique qui a su passer facilement de la ballade lisse à la dance-pop aux influences hip-hop, on l'a souvent comparée à ses rivales Whitney Houston et Céline Dion, mais elle a l'avantage d'avoir composé la majorité de ses propres chansons. © Jason Ankeny /TiVo