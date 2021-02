Biographie

Peu nombreuses sont les stars des années 60 qui ont réussi à se réinventer, et Marianne Faithfull fait partie de cette catégorie. Elle commence sa carrière de chanteuse en 1964 avec le tube "As Tears Go By" composé par Mick Jagger/Keith Richards qui cartonne en Angleterre et aux Etats-Unis. Viennent ensuite, courant des années 60, une série d'autres succès anglais qui lui permettent de poser sa voix fragile tirant vers les aigus sur des arrangements pop délicatement ciselés pour elle. A l'issue de sa romance avec Jagger, Faithfull se retrouve dépendante à la drogue et enregistre peu. C'est 1979 qui marque son impressionnant retour avec l'album Broken English, sa voix descendant alors d'un octave sert des compositions personnelles dans lesquelles elle parle de sexe et de désespoir de façon déchirante. Forte de cette nouvelle aura artistique, Faithfull continue de connaître un succès incontestable encore aujourd'hui. © Richie Unterberger /TiVo