Biographie

Après une enfance et un début de carrière chaotiques, débouchant sur un album pop intitulé Après tout (1997), la Québécoise Marie-Chantal Toupin parvient à réaliser des disques dans le style rock qu'elle affectionne, tels Non négociable (2005) et A distance (2008). © ©Copyright Music Story Sophie Lespiaux 2015