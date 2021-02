Biographie

La Montréalaise fait partie d’une fameuse cohorte de chanteuses populaires des années 1980 et 1990 au Québec (en 2020, elle fait d’ailleurs équipe avec Joe Bocan et Marie Carmen pour une tournée de leurs plus grands succès). En début de carrière, en 1987, alors qu’elle fait partie de la comédie musicale Starmania, Marie Denise Pelletier sort son deuxième album, À l’état pur, duquel émergent deux de ses plus grands succès, Pour une histoire d’un soir et Tous les cris les S.O.S, composée par Daniel Balavoine. Avec sa voix chaleureuse, juste et mûre, elle émeut toute une génération avide de ballades pop élégantes. Depuis les années 2000, elle a livré des albums en hommage aux grands Eddy Marnay et Claude Léveillée, en plus d’être revenue à la comédie musicale pour Roméo et Juliette.