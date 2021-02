Biographie

Révélée lors de l'édition québécoise inaugurale de Star Académie en 2003, Marie-Élaine Thibert est rapidement devenue une incontournable de la pop contemporaine au Québec. L'année suivante, elle lance un premier album homonyme solide qui s'écoulera à plus de 350 000 exemplaires et confirmera sa place dans le paysage musical québécois. Plus tard, après le succès de son disque des fêtes Un jour Noël en 2008, la chanteuse à la voix riche et chaleureuse collabore avec l'animatrice radio Monique Giroux sur l'album Cent mille chansons (2013). Bien que considérée comme une chanteuse aussi sérieuse que romantique, Thibert surprendra en participant à un projet plus «léger»: La peau des gens qu'on aime, une collaboration «électro-kitsch-sensuelle» de Qualité Motel avec Fanny Bloom.