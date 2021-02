Biographie

Connue comme chanteuse du groupe suédois Roxette, Marie Fredriksson (née Gun-Marie Fredriksson à Össjö le 30 mai 1958) fait ses débuts dans le groupe de punk Strul, qui crée en 1979 son propre festival, avant d'entamer une carrière solo dont témoigne l'album Het Vind, paru en 1984. Entre 1986 et 1991, elle cumule les succès internationaux avec son partenaire musical Per Gessle : le groupe Roxette obtient notamment deux places de numéro deux au Billboard américain et empile les disques d'or partout dans le monde. Durant cette période, Marie Fredriksson enregistre trois albums : Den Sjunde Vagen (1986) et ...Effer Stormen (1987), suivis en 1992 de Den Ständiga Resan. Par la suite, la pianiste et chanteuse reprend en main sa carrière solo et obtient de nouveaux hits uniquement dans son pays. Entre des albums chantés en suédois sort en 2004 l'anglophone The Change. Quatre ans plus tard, elle décroche son unique numéro un sous son nom pour le titre « Där du Andas », inclus dans la bande originale du film Arn - The Kingdom at Road's End (2008). Diagnostiquée d'une tumeur au cerveau en 2002 après un malaise, elle reforme néanmoins Roxette pour un dernier album (Good Karma, 2011) et une tournée mondiale. En 2013 sort son dernier album personnel, Nu!. Marie Fredriksson décède le 9 décembre 2019 à l'âge de 61 ans, après un long combat contre la maladie. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019