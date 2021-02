Biographie

On dit affectueusement de cette Acadienne qu’elle est une «bibitte» musicale. Pianiste à la fois frondeuse et délicate, elle livre toujours une interprétation empreinte de liberté qui évoque Tori Amos ou encore Fiona Apple. Après une jeunesse entre Moncton et Montréal, entre le théâtre et la musique, puis un rôle marquant dans Chambres en ville à la fin des années 1980, elle se lance en musique. Elle confirme son esprit authentique et créatif sur La Maline (2000), puis connaît le succès avec l’inclassable Les matins habitables, deuxième disque duquel sont issus Café Robinson et sa reprise mémorable d’Évangeline, un classique du répertoire acadien. Jamais bien loin de ses racines, la chanteuse et accordéoniste livre en 2011 Chasing Lydia, un hommage musical à sa famille éloignée.