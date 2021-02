Biographie

Avec sa voix rauque et sensuelle, la chanteuse Marie Laforêt, (née Maïtena Douménach à Soulac-sur-Mer le 5 octobre 1939 - décédée à Genolier, en Suisse, le 2 novembre 2019), a marqué l'histoire de la chanson française des années 1960 et 1970, grâce à des tubes comme « Mon amour, mon ami » ou « Viens, viens »... Dans un répertoire d'environ 350 chansons dans diverses langues, elle s'est aussi inspiré de musiques folkloriques ou rock. La « fille aux yeux d'or » a mené de front carrière musicale, cinématographique (Plein soleil, 1959) et théâtrale, la plaçant comme l'une des grandes icônes de la scène artistique française. © ©Copyright Music Story Sophie Lespiaux 2019