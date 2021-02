Biographie

Déjà, à 19 ans, Marie-Mai démontrait toute l’étendue de sa forte personnalité et de son aisance sur scène en brillant sous les projecteurs de Star Académie en 2003. Si l’on avait pu croire à ses débuts qu’elle allait suivre les pas de Marjo, ayant développé une image et un son très rock, Marie-Mai est devenue la plus grande star pop au Québec et n’a aujourd’hui rien à envier aux Katy Perry de ce monde. Les hits se sont enchaînés depuis le mémorable déchirement amoureux d’Il faut que tu t'en ailles, issu d’Inoxydable (2004), album qui a résonné fortement auprès de ses fans adolescents. Aujourd’hui, elle fonce droit devant dans des sonorités électropop qui font danser et des textes empreints d’introspection. Et elle ne cesse de remplir le Centre Bell.