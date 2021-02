Biographie

Non contente d'avoir été membre de Beau Dommage, un des plus grands groupes folk pop de l'histoire du Québec, la chanteuse à la voix vibrante est comédienne et musicienne. En nomination dans les catégories Interprète féminine de l'année et Meilleur vendeur de l'édition 1997 du gala de l'ADISQ pour son disque Marie Michèle Desrosiers chante les classiques de Noël, l'artiste se lance par la suite dans d'autres collaborations ambitieuses. Après un album des Fêtes enregistré à Prague et épaulée par l'Orchestre symphonique tchèque, elle en enregistre un autre à Moscou avec le chœur de l'Armée rouge. Malgré le titre de son plus récent album, Marie Michèle se défrise, elle ne tombe pas dans la légèreté pour autant et offre un album folk pop touchant qui plaira, par exemple, aux fans de Joni Mitchell.