Biographie

La voix délicate de Marie Modiano commence à prendre goût au chant assez tard, car la fille de l’écrivain Patrick Modiano est avant tout une littéraire dans l’âme. Après des études de théâtre à Londres et des débuts de comédienne (La vie privée de sa sœur Zina Modiano en 2006), Marie Modiano est aujourd’hui auteur-compositeur-interprète. Ses mélodies se gravent sur un premier enregistrement, I’m Not A Rose, réalisé et arrangé par le compositeur de musique de films et écrivain Grégoire Hetzel sur le label Naïve. L’aventure musicale commence d’ailleurs par une belle collaboration avec le suédois Peter Von Poehl à la guitare. Cette complicité s’intensifie avec Outland, deuxième opus co-écrit et réalisé par Peter Von Poehl. Suite à ces petits succès, Marie Modiano semble faire une pause pour mieux revenir 4 ans plus tard avec Espérance mathématique, un recueil de poèmes qui mêle nostalgie et espérance, sorti chez Gallimard. C’est cette œuvre que son compagnon suédois mettra en musique, dans un spoken word inédit en français qui rappelle quelque peu les bandes originales des films de la Nouvelle Vague. L’album sort en 2013, une année feu d’artifice pour la musicienne, qui se tourne également vers une folk aux influences sixties avec Ram On A Flag, écrit et composé sur l’île de Gotland en Suède, et publié comme Espérance mathématique sur le label de Peter Von Poehl, Nest & Sound. Mais l’artiste française va plus loin, et publie son premier roman Upsilon Scorpii dans la foulée. Une année forte en émotions qui dévoile l’univers mélancolique de Marie Modiano, toujours à cheval entre folk, pop et jazz, à travers des ballades douces amères interprétées par une voix sensuelle et voilée, qui évoque quelque part une certaine Beth Gibbons. © LR/Qobuz