Biographie

Marie Myriam a remporté le Concours Eurovision de la chanson pour la France en 1977. Son titre « L'oiseau et l'enfant » émeut les jurys et lui assure une reconnaissance partout en Europe. Ensuite Marie Myriam, malgré de nombreuses tentatives, ne parvient pas à réitérer ce fabuleux succès. En 2007 elle participe à la tournée Âge tendre et Têtes de bois puis sort un album de chants de Noël l'année suivante. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015