Biographie

Contralto canadienne née le 26 juin 1975 au Québec, Marie-Nicole Lemieux a fait ses études aux Conservatoires de Chicoutimi et de Montréal. En 2000, elle est la première canadienne à remporter le Prix de la Reine Fabiola (1er Prix) ainsi que le Prix Spécial du Lied au Concours Musical International Reine Élisabeth de Belgique. Ce prix prestigieux l'a fait connaître du milieu international et lui a permis de se produire tant en récital qu'à l'opéra et en concert avec les plus grands orchestres. Depuis, Marie-Nicole Lemieux a interprété des oeuvres de Beethoven, Berlioz, Debussy, Gluck, Händel, Haydn, Honegger, Keochlin, Mahler, Monteverdi, Mozart, Rossini, Verdi, Vivaldi et Wagner ainsi que de grandes oeuvres du répertoire français. Elle chante sur les plus grandes scènes du monde : le Staatsoper de Berlin et le Staastoper de Vienne ; le Concertgebouw d'Amsterdam; le Théâtre des Champs Élysées à Paris ; le Walt Disney Concert Hall de Los Angeles ; le Théâtre de la Monnaie de Bruxelles ; le Staastoper de Munich ; Covent Garden à Londres, et sous la direction de chefs tels que (pour ne citer qu'eux) Antonio Pappano, Kurt Masur, Pavo Järvi, Daniele Gatti, Bernard Labadie, Kent Nagano, Yoav Talmi, Fabien Gabel, Alan Curtis et Jean-Christophe Spinosi.Parmi ses prestations les plus marquantes, citons son interprétation de la truculente « Miss Quickly » dans Falstaff de Verdi ; de l'époustouflant Orlando Furioso dans l'opéra homonyme de Vivaldi ; du rôle-titre de Giulio Cesare de Händel ; du Requiem de Verdi; et dernièrement, du rôle d' Isabella dans le mémorable et décoiffant L'Italienne à Alger de Rossini à l'Opéra de Lorraine. Elle va faire ses débuts à la prestigieuse Scala de Milan en 2013.Marie-Nicole Lemieux enregistre sous différents labels avant de signer un contrat exclusif avec Naïve, maison avec laquelle elle a collaboré à plus d'une dizaine enregistrements, dont Griselda, Orlando Furioso et L'Heure exquise (2006), une sélection de mélodies françaises qui a été loué autant par les critiques que par le public.Son disque en solo, Ne me refuse pas, paru à l'automne 2010, a reçu des critiques dithyrambiques et a mérité le Grand Prix international du Disque et du DVD de l'Académie Charles Cros, dans la catégorie « Soliste lyrique ». Un de ses derniers enregistrements, Streams of Pleasure, en duo avec la soprano Karina Gauvin et Il Complesso Barocco sous la direction d'Alan Curtis, a également remporté un vif succès à l'échelle internationale. Son dernier disque, des airs d'opéras enregistré avec les Violons du Roy, confirme le talent et les qualités indéniables de cette artiste incontournable de la scène lyrique actuelle. Son agenda est bouclé jusqu'en 2015.Marie-Nicole Lemieux a reçu au printemps 2011 un Doctorat Honoris Causa de l'Université du Québec à Chicoutimi et en mars 2012, elle a a reçu le titre de Chevalier de l'Ordre de la Pléiade, ordre de la Francophonie et du dialogue des cultures, par l'Assemblée parlementaire de la Francophonie. Elle est également Ambassadrice pour le Festival International du Domaine Forget. Par ailleurs, elle est passionnée de... boxe (particulièrement de Lucian Bute, son boxeur préféré), un intérêt suscité par les films Rocky qu'elle a beaucoup regardés enfant ; elle dit être fascinée par la force tranquille qui émane de ces sportifs du ring.