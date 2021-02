Biographie

Katia et Marielle Labèque sont nées sur la Côte Basque en France, près de la frontière espagnole. Les deux sœurs forment un duo très contrasté, mais en totale symbiose. Leur riche répertoire s’étend de Bach sur instruments anciens aux compositeurs contemporains du 21ème siècle. Les deux sœurs ont reçu leurs premières leçons de leur mère, la pianiste italienne Ada Cecchi (élève de Marguerite Long), à l’âge respectif de trois et cinq ans. Juste après leurs premiers prix, elles ont décidé d’aborder le répertoire contemporain. Tandis qu’une certaine notoriété a débuté avec leurs concerts dans ce répertoire, leur vraie célébrité est arrivée lorsque leur enregistrement pour deux pianos de « Rhapsody in Blue » de Gershwin s’est vendu à plus d’un demi-million d’exemplaires. Elles ont joué sous la direction de chefs d’orchestres éminents tels : Giovanni Antonini, Semyon Bychkov, Gustavo Dudamel, Charles Dutoit, Sir John Eliot Gardiner, Zubin Mehta, Antonio Pappano, Georges Prêtre, Sir Simon Rattle, Esa Pekka Salonen, Leonard Slatkin et Michael Tilson Thomas. Elles se sont produites avec les orchestres les plus prestigieux au monde : Royal Concertgebouw Amsterdam, Berlin Philharmonic, Boston Symphony, Chicago Symphony, Cleveland Orchestra, Leipzig Gewandhaus, London Symphony, The Philharmonia, l’Orchestre National de France, l’Orchestre de Paris, Los Angeles Philharmonic, Filarmonica della Scala, Philadelphia Orchestra, Bayerisches Rundfunk Sinfonieorchester, Dresden Staatskapelle et Vienna Philharmonic. En tant que récitalistes, elles ont été invitées par de nombreux festivals et notamment : Berlin, Blossom, Edinburgh, Hollywood Bowl, Lucerne, Mostly Mozart à New York, Proms à Londres, Ravinia, Tanglewood, Rheingau, Ruhr, La Roque d’Anthéron, Radio-France et Montpellier, Schleswig Holstein, Salzburg festivals de Pâques et de Pentecôte. www.labeque.com Elles ont eu le privilège de travailler avec les compositeurs Louis Andriessen, Luciano Berio, Pierre Boulez, György Ligeti, Olivier Messiaen. Katia et Marielle ont fait la commande de deux instruments sur le modèle des Silbermann de la moitié du 18ème siècle, pour pouvoir interpréter le répertoire de cette époque avec les ensemble baroques tels The English Baroque Soloists, Il Giardino Armonico, Musica Antiqua Köln, Venice Baroque et Gabrieli Players. Pour le tricentenaire de Bach, leur concert au Musikverein de Vienne avec Il Giardino Armonico était télévisé en mondiovision par ORF et enregistré en DVD. Après de nombreux enregistrement pour EMI , Philips, Sony, l’aspiration de Katia et Marielle à construire un pont entre tous les styles de musique et de création contemporaine les a conduites à fonder leur propre label discographique, KML Recordings. Katia et Marielle Labèque ont créé la Fondation KML dont le but est de faire avancer la recherche et de développer l’attention sur le répertoire pour deux pianos en favorisant la rencontre entre des artistes de toutes disciplines. Un de leurs projets est le programme pour enfants développé sous les auspices du programme Zukunft@BPhilh de la Fondation du Berlin Philharmonic, qui doit son existence à Sir Simon Rattle. En parallèle de leur association avec le Zukunft@BPhilh, Katia et Marielle ont eu un immense succès lors du Concert de Gala avec le Berlin Philharmonic au Waldbühne, devant un public de 33 000 personnes. Ce concert était diffusé en mondiovision. Katia et Marielle ont récemment donné au Disney Hall de Los Angeles, la première mondiale du double concerto pour piano de Louis Andriessen, « The Hague Hacking », commande du Los Angeles Philharmonic, sous la direction d’Esa-Pekka Salonen. Elles donneront la première européenne de cette œuvre au Concertgebouw d’Amsterdam puis aux Proms de Londres en juillet-août 2009. Elles ont reçu une Victoire d´honneur aux Victoires de la Musique Classique 2009. (Avril 2009)