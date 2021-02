Biographie

Guitariste autodidacte, Marika Hackman (née en 1992) passe son enfance à écrire des chansons et suit des études d'arts plastiques à Brighton. En 2012, l'Anglaise provinciale est signée par le label indépendant Transgressive qui l'accompagne en studio toute l'année suivante. Trois EP de folk richement arrangé voient le jour ainsi que le mini-album That Iron Taste, produit par Charlie Andrew (Alt-J). L'année 2014 est celle de la révélation avec le titre « Drown » que la BBC et les blogs influents plébiscitent. Marika Hackman est alors considérée comme l'un des talents les plus en vue jusqu'à la confirmation avec l'album We Slept At Last, paru en février 2015. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019