Biographie

Lorsque Script for a Jester's Tear paraît en 1983, les fans de rock progressif se retrouvent en présence de l'un des jeunes groupes les plus aptes à porter le flambeau du Genesis période Peter Gabriel. Les anglais, menés par leur chanteur Derek William Dick, alias Fish, affinent leur recette sur Fugazi et Real to Reel en 1984 avant de livrer en 1985 ce qui restera comme leur plus haut fait, Misplaced Childhood. Très en forme, le groupe enchaîne avec Clutching at Straws (1987), et même le départ de Fish en solo en 1988 n'empêche pas le groupe de continuer de produire des disques très attendus par les fans, dont quelques sommets de sa carrière comme Season's End (1989), Brave (1994), Marbles (2004) ou Sounds That Can't Be Made (2013). © Olivier Duboc /TiVo