Biographie

Actrice on ne peut plus célèbre du cinéma hollywoodien qu'elle symbolise mieux que quiconque, et icône de l'Amérique des années 1950, Marilyn Monroe (1926-1962) a aussi enregistré quelques chansons populaires où sa voix sensuelle fait merveille : « I Wanna Be Loved By You » et « My Heart Belongs to Daddy » sont devenus des classiques. Ses principaux succès sont regroupés sur une multitude de compilations. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015