Biographie

Groupe d'une seule personne, Marina and the Diamonds est l'une des plus belles surprises de l'année 2009 au rayon electro pop, avec ses titres « Mowgli's Road » et « I Am Not a Robot ». Marina and the Diammonds confirme grandement en 2010 avec l'album The Family Jewels. La chanteuse d'origine grecque se paye ensuite le luxe d'être numéro un en Grande-Bretagne avec Electra Heart en 2012. Marina Diamandis et son groupe virtuel sort Froot en mars 2015.