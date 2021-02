Biographie

Née au Pays de Galles en 1986, Marina Diamandis, alias Marina and the Diamonds, est une auteure-compositrice-interprète dont les travaux axés sur le duo claviers/voix évoluent dans un registre allant de la ballade mélancolique à un certain hédonisme glam pop. Son premier single, "Obsessions/Mowgli's Road", voit le jour en 2009, suivi par un premier maxi plus tard dans la même année, The Crown Jewels EP. Après avoir bouclé la tournée des festivals britanniques, Marina retourne en studio pour travailler sur un premier opus, The Family Jewels, qu'elle livre en 2010 avant de reprendre la route. Son deuxième effort, Electra Heart, sort en 2012, suivi par Froot en 2015. © TiVo