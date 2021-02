Biographie

Née Marina Dalmas à Marseille en 1998, l'auteure-compositrice-interprète française Marina Kaye est révélée au grand public en 2011 à la faveur de sa victoire dans la sixième saison du télécrochet La France a un incroyable talent à l'âge de treize ans. Suite à une année 2012 notamment marquée par une participation à la comédie musicale Adam et Ève: La Seconde Chance, la jeune musicienne ne revient qu'en 2015 avec le "Only the Very Best" de Peter Kingsbury pour la compilation Balavoine(s) et avec le single "Homeless", propulsant son premier album studio, Fearless, en troisième position des charts. Suite à "The World Belongs to Us" pour la bande originale du film d'animation Robinson Crusoé en 2016, Kaye revient en 2017 avec un second effort, Explicit, suivi en 2019 par le single "Twisted". © TiVo