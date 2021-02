Biographie

Mario fait partie de la catégorie des enfants chanteurs comme le R&B les affectionne. Comme Chris Brown ou Tevin Campbell, il suit les traces glorieuses de Michael Jackson dès son enfance. A quinze ans, Mario sort l'album du même nom qui se classe No 9 au Billboard, à la suite du tube « Just a Friend 2002 ». 2004 le voit triompher avec Turning Point, « Let Me Love You » est No 1 aux Etats-Unis, en France le titre est repris en duo avec Amel Bent et se glisse au No 7 du Top. Go en 2007 marque un léger recul pour Mario qui reste bloqué à la vingt-et-unième place du Billboard. En attendant un nouvel album en 2009. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015