Biographie

Le chanteur italien jazz-soul Mario Biondi est né dans la ville sicilienne de Catane. Biondi chante depuis son enfance, il a commencé à chanter en public à l'âge de 12 ans à l'église puis dans les jardins publics, devant des centaines de personnes. Les activités musicales de $Biondi lui ont donné la possibilité de chanter parallèlement à de grandes voix italiennes comme Califano, Bongusto et Fiorello, ainsi que la légende américaine Ray Charles. Compte tenu de sa voix puissante et unique, il n'a pas fallu longtemps avant que Biondi ne soit encouragé à poursuivre une carrière de soliste. S'inspirant d'artistes américains R&B comme Lou Rawls, Luther Vandross, et Donny Hathaway, le premier enregistrement de $Biondi a été publié en 2006. © Evan C. Gutierrez /TiVo