Biographie

Mario Pelchat a porté plusieurs chapeaux au fil de sa carrière. Après s'être imposé comme chanteur pop romantique livrant des classiques quasi sur commande (Pleurs dans la pluie, Quand on y croit et Plus haut que moi, son classique avec Céline Dion), Pelchat s'est distingué comme producteur de disques et dénicheur de talents. En plus d'avoir notamment ramené Paul Daraîche auprès du grand public boudant le country, l'artiste a également «découvert» le duo folk 2Frères qui n'a plus besoin de présentation depuis. Après des hommages élégants à Michel Legrand (2009) et à Gilbert Bécaud (2015), l’artiste en rajoutait en 2019 en entonnant les succès d'un autre incontournable sur Pelchat Aznavour Désormais.