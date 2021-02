Biographie

Né le 6 décembre 1984 et originaire de Clermont-Ferrand, Mark Daumail forme le duo Cocoon en 2006 avec Morgan Imbeaud. Après deux albums à succès sortis en 2007 et 2010, suivi d'une séparation en 2012, il compose pour Julien Doré, Stephan Eicher et Mélanie Pain puis s'engage dans une carrière solo avec l'EP Mistaken et l'album Speed of Light, paru dans la foulée en 2014, avec en exergue le titre « Monsters ». Mark Daumail composé également pour la télévision et la publicité. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015