Biographie

Né dans l'État de Washington en 1964, le chanteur américain Mark Lanegan évolue au sein des Screaming Trees dès 1984, livrant une série d'albums s'inscrivant dans une scène que l'on ne tarderait pas à appeler grunge et imposant sa voix profonde et son timbre rauque à un large public en 1992 à la faveur du succès rencontré par le single "Dollar Bill". Le groupe en voie de dissolution, Lanegan entame une riche carrière en solo, avec le Mark Lanegan Band, les Soulsavers ou en collaboration avec quantité d'artistes dont Layne Staley (Alice In Chains) dans Mad Season, Isobel Campbell (Belle & Sebastian), les Queens Of The Stone Age ou encore Greg Dulli (Afghan Whigs) dans The Twilight Singers, livrant Somebody's Knocking, son treizième projet, en 2019. © TiVo