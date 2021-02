Biographie

Mark Rae est surtout connu en tant que moitié du duo de DJs et producteurs Rae and Christian, ainsi que comme fondateur du label Grand Central. Depuis la mise en sommeil du duo, Mark Rae a sorti deux albums solo Rae Road en 2002 et Into The Depths en 2004. Moins orientés drum and bass que son travail d'origine, ils proposent une variété de styles allant de l'ambient à la soul. Mark Rae travaille au projet Yes Kings avec son nouveau complice Rhys Adams. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015