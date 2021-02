Biographie

Dès la fin des années 90, le britannique Mark Ronson affute ses compétences de DJ et de producteur, se constituant un carnet d'adresses au passage, en produisant des projets à la fois lucratifs et artistiquement aboutis. Après une série de travaux pour P!nk ou Nikka Costa, Ronson livre son premier opusen 2003, Here Comes the Fuzz. Désormais de plus en plus demandé, il enchaîne les projets de niveau international pour Christina Aguilera, Rhymefest ou encore le séisme Back to Black d'Amy Winehouse. Son deuxième effort, Version, voit le jour en 2007, suivi par Record Collection en 2010 puis Uptown Special en 2015, chacun gorgé de collaborations haut de gamme, de Stevie Wonder à Bruno Mars. © TiVo