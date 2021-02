Biographie

Saxophoniste ténor et occasionnellement clarinettiste, Mark Turner (né en 1965) est pensionnaire de la Berklee School of Music avant de s'établir à New York comme musicien de séances. Après des contributions pour Edward Simon, Aaron Goldberg, Seamus Blake, Joshua Redman, Lee Konitz ou Kurt Rosenwinkel, il forme le groupe Fly avec Larry Grenadier et Jeff Ballard puis accompagne Dave Holland. Parallèlement, il enregistre sous son nom en quintette (Yam-Yam, 1994) ou en leader sur les albums Mark Turner et In This World (1998), Ballads (2000) et Dharma Days (2001). Mark Turner rejoint le quartette du batteur Billy Hart pour l'album All Our Reasons (2011) et revient avec Fly surThe Year of the Snake (2012). Entré dans le giron du label ECM, il enregistre Lathe of Heaven (2014) avec le trompettiste Avishai Cohen, Joe Martin et Marcus Gilmore. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015