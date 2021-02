Biographie

Star du cinéma de l'entre deux guerres, Marlene Dietrich (née en 1901) incarne pour toujours L'Ange bleu et la figure de chanteuse du cabaret berlinois. Prototype de la créature fatale et mystérieuse, la vamp allemande s'exile à Hollywood et adopte la nationalité américaine en 1939. Interprète du classique « Lili Marlène », l'actrice et chanteuse s'oppose au nazisme et se tourne vers le cabaret où elle rencontre de nouveaux succès chantés en anglais, allemand ou français (« La Vie en rose »). Après une longue absence, Marlene Dietrich fait un retour surprenant dans Just a Gigolo (1978), dernier rôle au côté de David Bowie. Elle meurt en recluse dans son appartement parisien en 1992. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015